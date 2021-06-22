В центре Киева посреди дороги образовалась огромная яма из-за прорыва трубы

На улице Лютеранской в Печерском районе столицы ограничено движение транспорта.
В Киеве произошла авария на подземных коммуникациях и посреди проезжей части образовалась яма.
На улице Лютеранской в Печерском районе столицы ограничено движение транспорта.
Об этом сообщили в пресс-служба КП "Киевавтодор".
"В результате аварии на сетях "Киевводоканала" случился подмыва основания и провал проезжей части. На месте работают аварийные бригады балансодержателя коммуникаций. Движение на ул. Лютеранской возле дома №19 частично ограничено", — говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве на улице Электриков прорвало трубу посреди дороги. Вода била фонтаном вверх на несколько метров.