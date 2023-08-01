В центре Киева полиция проверяет call-центр, который мог работать на Россию

В офисе находились 47 человек, полицейские идентифицировали каждого и обнаружили среди них двух иностранцев.
В Киеве полицейские возбудили уголовное производство по факту деятельности call-центра в Подольском районе. Есть подозрение, что call-центр мог работать на Россию.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины в Telegram.
"В офисе полицейские выявили 47 работников и более 200 обустроенных рабочих мест. С места происшествия изъяты системные блоки, жесткие диски, мобильные телефоны и рабочие блокноты", — говорится в сообщении.
Кроме того, были найдены печати российских компаний и банков.
В офисе находились 47 человек, полицейские идентифицировали каждого и обнаружили среди них двух иностранцев. В настоящее время проходят мероприятия по установлению их причастности к сотрудничеству со страной-агрессором и организаторов так называемого call-центра.
Напомним, в Киеве разгорелся скандал – в столице обнаружили call-центр россиян, собиравший информацию о работе военных и ПВО. Россияне якобы арендовали помещение офиса у депутата от "Слуги народа" Олега Семинского.
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