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В центре Киева покушались на заместителя председателя Налоговой службы: подробности (фото)

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
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В центре Киева покушались на заместителя председателя Налоговой службы: подробности (фото)

На заместителя председателя Налоговой службы Украины покушались

Заказчиками выступили "схемники", потерявшие "бизнес".

В четверг, 17 августа, в Киеве покушались на убийство на исполняющего обязанности заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Евгения Сокура. Предварительно заказчиками якобы стали "схемники, потерявшие бизнес и перешедшие границу".

Об этом заявил нардеп, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

По данным нардепа, покушение на Сокура совершили в 07:50 в центре Киева. Лиц, которые были исполнителями покушения на Сокура, задержали, они дают показания заказчикам. В частности, речь идет о "схемниках", которые потеряли "бизнес" и перешли границу.

"Если вы вдруг хотели узнать, чему противостоит и с чем борется налоговая ежедневно – с этими ворами: конвертаторами, коррупционерами – кланами, которые сосут кровь нашей страны более 30 лет. И хребет которым мы ломаем. Каждый день. И мы точно не остановимся", – высказался Гетманцев.

Добавим, что Евгений Сокур возглавляет должность и.о. о. замглавы ГНСУ около трех месяцев.

На заместителя председателя Налоговой службы Украины покушались / ©
На заместителя председателя Налоговой службы Украины покушались
На заместителя председателя Налоговой службы Украины покушались / ©
На заместителя председателя Налоговой службы Украины покушались
На заместителя председателя Налоговой службы Украины покушались / ©
На заместителя председателя Налоговой службы Украины покушались

Напомним, на главу Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова было совершено более десяти покушений.

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Дата публикации
Просмотры
3488
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