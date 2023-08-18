В центре Киева покушались на заместителя председателя Налоговой службы: подробности (фото)

В четверг, 17 августа, в Киеве покушались на убийство на исполняющего обязанности заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Евгения Сокура. Предварительно заказчиками якобы стали "схемники, потерявшие бизнес и перешедшие границу".

Об этом заявил нардеп, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

По данным нардепа, покушение на Сокура совершили в 07:50 в центре Киева. Лиц, которые были исполнителями покушения на Сокура, задержали, они дают показания заказчикам. В частности, речь идет о "схемниках", которые потеряли "бизнес" и перешли границу.

"Если вы вдруг хотели узнать, чему противостоит и с чем борется налоговая ежедневно – с этими ворами: конвертаторами, коррупционерами – кланами, которые сосут кровь нашей страны более 30 лет. И хребет которым мы ломаем. Каждый день. И мы точно не остановимся", – высказался Гетманцев.

Добавим, что Евгений Сокур возглавляет должность и.о. о. замглавы ГНСУ около трех месяцев.

На заместителя председателя Налоговой службы Украины покушались

На заместителя председателя Налоговой службы Украины покушались

На заместителя председателя Налоговой службы Украины покушались

Напомним, на главу Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова было совершено более десяти покушений.

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