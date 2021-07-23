В центре Киева под зданием МИД паслись козы (фото)

Козочек еще раньше замечали в столице.
В Киеве на Михайловской площади заметили двух коз, которые гуляли на лужайке у здания Министерства иностранных дел Украины. Животных, которые паслись под министерским зданием увидели 23 июля.
Об этом сообщил в Facebook член Совета Национального банка Украины Василий Горбаль.
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Политик, который опубликовал фото коз у МИД, отметил, что животных "надо отлить в бронзе".
Следует заметить, что две козы уже не впервые замечают в центре Киева. Животные давно живут в одном из домов в столице. Киевляне неоднократно уже замечали их на газонах Михайловской и Софийской площадей. Их также видели в сквере возле Владимирского проезда.
Напомним, весной в Киеве на улице Анны Ахматовой заметили трех коз. Животные паслись на траве у припаркованных автомобилей.