В центре Киева под зданием МИД паслись козы (фото)

В центре Киева под зданием МИД паслись козы (фото)

Козочек еще раньше замечали в столице.

В Киеве на Михайловской площади заметили двух коз, которые гуляли на лужайке у здания Министерства иностранных дел Украины. Животных, которые паслись под министерским зданием увидели 23 июля.

Об этом сообщил в Facebook член Совета Национального банка Украины Василий Горбаль.

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Политик, который опубликовал фото коз у МИД, отметил, что животных "надо отлить в бронзе".

Следует заметить, что две козы уже не впервые замечают в центре Киева. Животные давно живут в одном из домов в столице. Киевляне неоднократно уже замечали их на газонах Михайловской и Софийской площадей. Их также видели в сквере возле Владимирского проезда.

Напомним, весной в Киеве на улице Анны Ахматовой заметили трех коз. Животные паслись на траве у припаркованных автомобилей.

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