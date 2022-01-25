В центре Киева перекрыто движение из-за митинга предпринимателей: как объехать (карта)

В центре Киева перекрыто движение из-за митинга предпринимателей: как объехать (карта)

Правоохранители ужесточили меры безопасности в столице.

Во вторник, 25 января, в центре Киева перекрыли движение по улице Грушевского из-за митинга предпринимателей SaveФоп. Акция собралась возле Верховной рады.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Митингующие требуют сохранения упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности, а также отмены требования использования кассовых аппаратов. Под стены ВР пришли сотни людей, утром там установили сцену.

Из-за акции ФЛП полицейские ужесточили меры безопасности в центральной части города. Военнослужащие Национальной гвардии и сотрудники ГСЧС также несут службу в усиленном режиме.

Напомним, что 25 января парламент начинает работать в режиме пленарных заседаний. Сегодня в ВР будут говорить о российской агрессии. Руководство парламента и фракций должно встретиться с министром обороны.

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Кассовые аппараты для ФОП: быть или не быть

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