В центре Киева открывается офтальмологическая клиника будущего

Клиника получила название “немецкой”, потому что в ней будут работать специалисты из Германии, а также опытные украинские специалисты.

В самом центре Киева, открывает свои двери «Немецкая глазная клиника», которую с полной уверенностью можно назвать офтальмологической клиникой будущего.

Клиника получила название “немецкой”, потому что в клинике будут работать специалисты из Германии, а также опытные украинские специалисты, прошедшие обучение на курсах по повышению квалификации в Германии. Прохождение такого обучения в Германии для медперсонала клиники будет организовано на регулярной основе.

Диагностика и лечение пациентов в клинике также будет производиться по принятой в Германии методике и протоколам лечения различных глазных заболеваний. Также будет осуществляться точный контроль за качеством работы клиники в целом, постоянством и устойчивостью всех рабочих и медицинских процессов, потому что только так можно будет обеспечить высокий стабильный уровень оказания медицинских услуг.

Задача клиники: дать пациентам все самое лучшее из того, что сейчас предлагает современная офтальмология.

Врачи «Немецкой глазной клиники» обладают чрезвычайно высоким уровнем знаний и опыта в области офтальмологии, который они применяют к каждому пациенту клиники, подбирая наилучший метод лечения для каждого конкретного случая. Уровень знаний врачей клиники также постоянно обновляется путем посещения международных конференций и семинаров, а также путем обмена опытом онлайн с лучшими врачами-офтальмологами по всему миру.

«Немецкая глазная клиника» спроектирована и построена по методу “Smart Clinic”, то есть “Умной Клиники”. Она оснащена самым современным оборудованием, что позволяет проводить полноценную диагностику состояния зрения пациентов, а также оказывать им качественную и быструю помощь даже в сложных случаях.

Диагностическое и лазерное оборудование, применяемое в «Немецкой глазной клинике», было одобрено даже NASA (Американским космическим агентством) для проведения операций по лазерной коррекции зрения астронавтам.

Также огромное внимание уделяется вопросам безопасности пациентов во время пребывания в клинике и получения лечения. Все оборудование и применяемые методы лечения и коррекции зрения абсолютно безопасны для пациентов.

Санитарные нормы клиники превышают современные требования и стандарты по работе медицинских учреждений: в клинике ежедневно проводится гермицидная санитарная обработка, регулярно осуществляется замена систем очищения воздуха и воды.

Основная специализация клиники - лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, заболеваний сетчатки и глаукомы.

Правильное лечение начинается с качественной диагностики. В «Немецкой глазной клинике» есть для этого самое современное диагностическое оборудование, опытные врачи-офтальмологи и оптометристы, которые помогут пациентам получить полную картину состояния здоровья глаз, дадут квалифицированные рекомендации по коррекции зрения, а также предложат варианты консервативного, аппаратного или хирургического лечения в зависимости от каждого конкретного случая.

Лечение, включая операции, проходит амбулаторно. А это значит, что пациентам не нужно оставаться на ночь и испытывать в связи с этим стресс и различные неудобства. Операции проводятся современными методами и длятся всего несколько минут. Кроме того, они абсолютно безболезненны. В это трудно поверить, но это так. Реабилитация пациентов после таких операций тоже проходит легко и в короткие сроки.

Одним из предметов гордости «Немецкой глазной клиники» является ее детское отделение, где диагностику состояния зрения и качественное лечение на основе самых передовых технологий получат даже самые маленькие пациенты начиная с 3-х лет. Диагностика проблем зрения в самом раннем возрасте, а также проведение необходимых операций малышам крайне важны для сохранения зрения ребенком.

«Немецкая глазная клиника» сделает более доступной самую современную и качественную офтальмологическую помощь не только для киевлян, но также и для жителей Украины в целом.

Проведение большинства операций требует пребывание в Киеве всего на 1-2 дня. Поэтому иногородним пациентам не нужно ждать возможности для длительной поездки и нести большие расходы, связанные с пребыванием в Киеве. Также, сотрудники центра информации и регистрации клиники готовы помочь с бронированием для пациентов мест в нескольких гостиницах, удобно расположенных поблизости от клиники.

Название “Немецкая глазная клиника” говорит о качестве, безопасности и точности.

Совсем скоро у вас появится возможность лично в этом убедиться.

Приходите в Немецкую глазную клинику по адресу:

Киев, Музейный переулок, 2в

Также вы можете получить дополнительную информацию о работе клинике и предоставляемым услугам по тел:

+38 (044) 520 77 77; +38 (044) 520 70 77

или на сайте клиники: https://klinika.ua/