В центре Киева остановили строительные работы в историческом доме, который начали разбирать

На место вызвали полицию, чтобы остановить работы, они пока прекращены.

В центре Киева на улице Ивана Франко, 26 остановили строительные работы в двухэтажном доме выдающегося украинского музыканта 19 века Ивана Михайловского.

Об этом сообщает Департамент городского благоустройства КГГА.

Как отмечается, строительные работы в историческом здании остановили из-за отсутствия у застройщика полного пакета документов.

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По данным Департамента, инспектор благоустройства еще 15 июля внес предписание с требованием предоставить соответствующую документацию.

Утром 17 июля на место вызвали полицию, чтобы остановить работу.

"Сейчас работы не проходят", — добавили в КГГА.

Отметим, в двухэтажном здании на улице Ивана Франко, 26 жил музыкант-флейтист, профессор Иван Михайловский. Он был одним из организаторов известного квартета профессоров Киевской консерватории, а также солистом оркестра Киевской оперы. Похоронен в Киеве на Лукьяновском кладбище.

Напомним, мэр Виталий Кличко признал, что в Киеве на пять мостов фактически нельзя ездить, а шестой — Подольско-Воскресенский — до сих пор недостроен.