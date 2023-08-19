В центре Киева ограничат движение автомобилей: какая причина

На центральных улицах столицы ограничат движение автомобилей.
В центре Киева ограничат движение автомобилей в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий в городе.
Об этом сообщает КГГА.
Так, автомобильное движение будет ограничено на улице Крещатик на участке от Майдана Незалежности до улицы Богдана Хмельницкого.
"Ограничение будет действовать с 23:00 часов. 20 августа до 23:30 часов. 28 августа. Учитывайте эту информацию при передвижении по центру столицы", — говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве главе ВЛК сообщено о подозрении из-за фейковых справок о непригодности к службе.
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