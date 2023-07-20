В центре Киева незаконно разбирают историческое здание XIX века: фото

Работы производятся без разрешительной документации, а установка защитного строительного забора нарушает правила благоустройства Киева.

В Шевченковском районе Киева застройщик начал разбирать дом XIX века по улице Богдана Хмельницкого, 64. Особняк принадлежит к фоновой исторической застройке.

Об этом сообщил общественный деятель и соучредитель памятникоохранного хаба "Цегла" Дмитрий Перов.

Перов подчеркнул, что работы проводятся без разрешительной документации, а установка защитного строительного забора нарушает правила благоустройства Киева.

“В эти минуты на ул. Хмельницкого, 64 разбирают усадьбу Елены Петровской. Дом построен до 1899 года на ул. Фундуклеевская, на красной линии застройки. Относится к фоновой исторической застройке, архитектурному ансамблю ул. Хмельницкого, который в этой части представлен 2-3 этажными мещанскими усадьбами. Работы проводятся без соответствующей разрешительной документации и установления защитного строительного забора, являющегося нарушением п. 15.1 Правил благоустройства г. Киева”, – написал он.

Дмитрий Перов обратился в Департамент городского благоустройства КГГА. Они направили инспектора для выяснения обстоятельств и фиксации нарушений.

Напомним, в центре Киева на улице Ивана Франко, 26, остановили строительные работы в двухэтажном доме величайшего украинского музыканта XIX века Ивана Михайловского.