В центре Киева мужчина с пистолетом устроил погром в приемной депутата горсовета: фото

В центре Киева мужчина с пистолетом устроил погром в приемной депутата горсовета: фото

Неизвестный ворвался в помещение на Лютеранской и повредил имущество, после чего пытался скрыться.

В центре Киева мужчина с пневматическим пистолетом устроил погром в приемной депутата горсовета.

Неизвестный ворвался в помещение на Лютеранской и повредил имущество, после чего пытался скрыться.

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Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"Сегодня около 10:00 в Печерское управление полиции поступила информация о том, что в помещении общественной приемной на улице Лютеранской хулиганит неизвестный. На сообщение немедленно прибыли спецназовцы полка №2", — говорится в сообщении полиции.

Как рассказал начальник Печерского управления полиции Андрей Дуброва, на месте в полицию обратился помощник депутата городского совета, который сообщил обстоятельства происшествия.

"В помещение ворвался мужчина, разбил стекло во входной двери и зарисовал из баллончика таблички. Далее нарушитель спустился на нижний этаж, где находятся щиты электросети, и вырвал оттуда провода. Получив сообщение о происшествии, спецназовцы полка полиции особого назначения №2, которые находились неподалеку, оперативно задержали 31-летнего уроженца Полтавской области и передали следственно-оперативной группе. Сейчас с ним общаются следователи и устанавливают мотивы совершенного", — рассказал Дуброва.

В ходе поверхностного осмотра следователи обнаружили и изъяли предмет, похожий на пневматический пистолет и баллончик с краской. Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По факту хулиганства в общественной приемной депутата городского совета начато уголовное производство. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении этого преступления и избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

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