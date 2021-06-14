В центре Киева мотоциклист погиб из-за маневров таксиста: видео

Мотоциклист врезался в такси, когда таксист с крайней правой полосы внезапно решил перестроился в третью.

В центре Киева погиб мотоциклист из-за маневров таксиста.

Смертельная ДТП произошло в воскресенье, 13 июня, на бульваре Тараса Шевченко.

Об этом сообщил "Киев Оперативный" и обнародовал видео.

Мотоциклист врезался в такси, когда таксист с крайней правой полосы внезапно решил перестроился в третью.

Появилось видео момента вчерашнего ДТП на бульваре Тараса Шевченко. К сожалению, от полученных травм мотоциклист погиб в карете скорой помощи. Маневр водителя такси #Uber даже комментировать не будем. Опубликовано Киев Оперативный понедельника, 14 Июнь 2021

От полученных травм мотоциклист умер в карете скорой помощи.

Напомним, в ДТП на Херсонщине погиб "свободовец" Эдуард Жмутский с женой и младшей шестилетней дочерью.

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