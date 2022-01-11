В центре Киева избили и ограбили известного журналиста Андрея Куликова

За совершенное молодым людям грозит до 6 лет лишения свободы.

В Киеве на проспекте Победы в Шевченковском районе двое рецидивистов совершили разбойное нападение и ограбили журналиста и соучредителя "Громадского радио" Андрея Куликова.

Об избиении и ограблении мужчины в центре Киева сообщили в столичной полиции, однако там имени потерпевшего не назвали.

"Злоумышленники подошли к потерпевшему и попросили сигарету. Получив отказ, они избили мужчину, отобрали три тысячи гривен, банковскую карту и мобильный телефон. Теперь фигурантам грозит до шести лет тюремного заключения", — отметили правоохранители.

Позже в комментарии "Детектор Медиа" Куликов подтвердил, что на него напали 7 января и что он не связывает это со своей профессиональной деятельностью.

" Мое состояние очень нормальное. Уже вчера я вел свою программу "Время года", сообщение полиции появилось только к вечеру, 10 января, на самом деле это произошло еще в пятницу, утром. Через полчаса после инцидента я уже был в полиции, правоохранители сработали очень быстро и оперативно", – сказал Куликов.

Как рассказал временно исполняющий обязанности начальника отдела полиции № 1 Шевченковского управления полиции Олег Ромаскевич, в ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители быстро установили и задержали грабителей. Оказалось, что это ранее судимый за ограбление, кражи и незаконный оборот наркотиков 23-летний уроженец Николаевской области, и 23-летний житель Волынской области, который находится в статусе обвиняемого за кражу.

Следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины – грабеж. При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры города Киева следователи сообщили задержанным о подозрении в совершении преступления.