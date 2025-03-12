В центре Киева человек перерезал себе горло бензопилой (фото)

В Киеве на Печерске произошел трагический случай. Мужчина, работавший бензопилой для обрезки веток дерева, случайно порезал шею работающим инструментом.

Как сообщили ТСН.ua в полиции Киева, инцидент произошел в минувшие выходные.

"Мужчина 1978 г.р. во время срезки дерева случайно травмировал себя бензопилой, в результате чего умер", — рассказали в столичной полиции.

Муж потерял много крови и умер от травм, несовместимых с жизнью, еще до прибытия медиков.

В Киеве мужчина перерезал себе горло бензопилой, умер на месте инцидента

Напомним, в Киеве в подземном переходе станции метро "Теремки" обнаружили тело мертвой женщины.

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