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В центре Киева частично ограничили движение транспорта

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
945
Время на прочтение
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В центре Киева частично ограничили движение транспорта

В центре Киева частично ограничат движение. / Фото: Associated Press

Движение ограничено на улице Владимирской.

В центре Киева, по улице Владимирской, частично ограничили движение транспорта. Ограничение продлится с 9 по 10 мая.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

"На улице Владимирской частично ограничено движение до 10 мая", – говорится в сообщении.

Отмечается, что дорожники производят текущий ремонт на пересечении улицы Владимирской с Софиевской.

В Киеве по улице Владимирской частично ограничено движение (карта). / © КГГА
В Киеве по улице Владимирской частично ограничено движение (карта). / Фото: КГГА

Напомним, 9 мая в Киеве загорелся масштабный пожар в Соломенском районе. По предварительным данным, возгорание произошло в незаселенной новостройке на улице Новополевой.

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Дата публикации
Просмотры
945
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