В центре Киева частично ограничили движение транспорта

Движение ограничено на улице Владимирской.
В центре Киева, по улице Владимирской, частично ограничили движение транспорта. Ограничение продлится с 9 по 10 мая.
Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.
"На улице Владимирской частично ограничено движение до 10 мая", – говорится в сообщении.
Отмечается, что дорожники производят текущий ремонт на пересечении улицы Владимирской с Софиевской.
Напомним, 9 мая в Киеве загорелся масштабный пожар в Соломенском районе. По предварительным данным, возгорание произошло в незаселенной новостройке на улице Новополевой.