В центре Киева будут больше двух месяцев ремонтировать эскалаторы в метро

В последний раз их планово обновляли в 2012 году.
В Киеве 2 июня начнется плановый ремонт эскалаторов на пересадочном узле "Золотые ворота" – "Театральная". Он продлится более двух месяцев, до 19 августа.
Об этом сообщили в КГГА.
По словам первого заместителя Николая Поворозника, капитальный ремонт эскалатора обязательно производят после пробега 150-160 тысяч км. В ходе ремонта подъемный механизм полностью разбирается, изношенные детали заменяются.
Эскалаторы на этом пересадочном узле были введены в эксплуатацию в 1981 году. В последний раз их планово обновляли в 2012 году. Сейчас капитальный ремонт эскалаторов идет также на станции "Лукьяновская".
Напомним, в Киеве с 1 июня возобновила работу часть детских садов — из почти шести сотен дошкольных учреждений заработало только 34. К ним могут отправить своих детей не только жители столицы, но и временно перемещенные лица и военнослужащие.
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