В центре Киева 28 августа ограничат движение: состоится забег в память о погибших воинах

В центре Киева 28 августа ограничат движение: состоится забег в память о погибших воинах

Забег "Почитаю воинов, бегу за героев Украины" состоится с 9:45 до 14:00.

В центре Киева 28 августа ограничат движение транспорта: состоится забег в память о погибших воинах.

Забег "Почитаю воинов, бегу за героев Украины" состоится от 9:45 до 14:00.

Об этом говорится в сообщении КГГА.

Маршрут забега:

улица Крещатик (от Аллеи Героев Небесной Сотни) — улица Большая Васильковская — улица Павла Скоропадского — улица Бассейная — улица Эспланадная — территория НСК "Олимпийский" — улица Саксаганского — улица Шота Руставели — улица Бассейная — улица Павла Скоропадского — улица Большая Васильковская — улица Крещатик .

Все желающие смогут присоединиться и пробежать 2, 5 или 10 км за кого-либо из украинских воинов, погибших при защите страны на Востоке.

Участие в мероприятии — бесплатное.

В этом году забег будет проходить в столице и других городах Украины.

Справка: Забег "Уважаю воинов, бегу за героев Украины" учредил в 2018 году Олег Дурмасенко — отец погибшего героя русско-украинской войны. Первый ежегодный забег состоялся 25 августа 2018 года в Киеве. Он собрал более 300 участников, среди которых участники боевых действий на Востоке Украины, родственники, близкие и собратья погибших воинов, представители посольств Великобритании, военный атташе посольства США. Специально приглашенным гостем забега был основатель американской организации "Почитай и помни" и организатор всеамериканского забеге за погибших воинов Джордж Лутц.

Напомним, в киевском метро 24 августа сломался эскалатор на станции "Театральная" из-за большого количества людей, приехавших посмотреть парад ко Дню Независимости.

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