В центре Киев 27 июля ограничат движение рядом улиц: будут отмечать 1033-ю годовщину Крещения Киевской Руси

В центре Киев 27 июля ограничат движение рядом улиц: будут отмечать 1033-ю годовщину Крещения Киевской Руси

Патрульная полиция призывает граждан к пониманию и взаимоуважению.

В Киеве будет временно ограничено движение всех видов транспортных средств. В столице будут отмечать 1033-ю годовщину Крещения Киевской Руси.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

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С 6:00 будет перекрыто движение:

на улице Крещатик (от улицы Богдана Хмельницкого до Европейской площади);

на улице Михайловская (от улицы Крещатик до улицы Большая Житомирская);

на улице Большой Житомирской (от улицы Владимирская во Владимирский проезда);

на улице Трехсвятительской (от Михайловской площади до Европейской площади);

на Владимирском спуске (от Европейской площади до Почтовой площади);

на улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой до Европейской площади);

на Парковой дороге (от улицы Михаила Грушевского к аллее Герои Крут).

С 14:00 будет перекрыто движение:

на улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой до улицы Московской);

на улице Ивана Мазепы (от улицы Московская до площади Славы);

на улице Лаврская (от площади Славы до улицы Цитадельной);

на аллее Героев Крут (от площади Славы до Днепровского спуска);

на Днепровском спуске (от аллеи Героев Крут до Набережного шоссе).

Facebook / Патрульна поліція Києва

Патрульная полиция призывает граждан к пониманию и взаимоуважению.

Напомним, в Киеве на выходных будет ограничено движение рядом улиц. В столице 24-25 июля состоятся массовые спортивные соревнования "70.3 Триатлон Кубок Киева 2021".

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