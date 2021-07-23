В центре Киев 27 июля ограничат движение рядом улиц: будут отмечать 1033-ю годовщину Крещения Киевской Руси

Патрульная полиция призывает граждан к пониманию и взаимоуважению.
В Киеве будет временно ограничено движение всех видов транспортных средств. В столице будут отмечать 1033-ю годовщину Крещения Киевской Руси.
Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.
С 6:00 будет перекрыто движение:
- на улице Крещатик (от улицы Богдана Хмельницкого до Европейской площади);
- на улице Михайловская (от улицы Крещатик до улицы Большая Житомирская);
- на улице Большой Житомирской (от улицы Владимирская во Владимирский проезда);
- на улице Трехсвятительской (от Михайловской площади до Европейской площади);
- на Владимирском спуске (от Европейской площади до Почтовой площади);
- на улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой до Европейской площади);
- на Парковой дороге (от улицы Михаила Грушевского к аллее Герои Крут).
С 14:00 будет перекрыто движение:
- на улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой до улицы Московской);
- на улице Ивана Мазепы (от улицы Московская до площади Славы);
- на улице Лаврская (от площади Славы до улицы Цитадельной);
- на аллее Героев Крут (от площади Славы до Днепровского спуска);
- на Днепровском спуске (от аллеи Героев Крут до Набережного шоссе).
Патрульная полиция призывает граждан к пониманию и взаимоуважению.
Напомним, в Киеве на выходных будет ограничено движение рядом улиц. В столице 24-25 июля состоятся массовые спортивные соревнования "70.3 Триатлон Кубок Киева 2021".