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В центре Киев 27 июля ограничат движение рядом улиц: будут отмечать 1033-ю годовщину Крещения Киевской Руси

В центре Киев 27 июля ограничат движение рядом улиц: будут отмечать 1033-ю годовщину Крещения Киевской Руси

УНИАН

Патрульная полиция призывает граждан к пониманию и взаимоуважению.

В Киеве будет временно ограничено движение всех видов транспортных средств. В столице будут отмечать 1033-ю годовщину Крещения Киевской Руси.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

С 6:00 будет перекрыто движение:

  • на улице Крещатик (от улицы Богдана Хмельницкого до Европейской площади);
  • на улице Михайловская (от улицы Крещатик до улицы Большая Житомирская);
  • на улице Большой Житомирской (от улицы Владимирская во Владимирский проезда);
  • на улице Трехсвятительской (от Михайловской площади до Европейской площади);
  • на Владимирском спуске (от Европейской площади до Почтовой площади);
  • на улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой до Европейской площади);
  • на Парковой дороге (от улицы Михаила Грушевского к аллее Герои Крут).

С 14:00 будет перекрыто движение:

  • на улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой до улицы Московской);
  • на улице Ивана Мазепы (от улицы Московская до площади Славы);
  • на улице Лаврская (от площади Славы до улицы Цитадельной);
  • на аллее Героев Крут (от площади Славы до Днепровского спуска);
  • на Днепровском спуске (от аллеи Героев Крут до Набережного шоссе).
© Facebook / Патрульна поліція Києва
Facebook / Патрульна поліція Києва

Патрульная полиция призывает граждан к пониманию и взаимоуважению.

Напомним, в Киеве на выходных будет ограничено движение рядом улиц. В столице 24-25 июля состоятся массовые спортивные соревнования "70.3 Триатлон Кубок Киева 2021".