В центральной части Вышгорода обнаружили старинное кладбище и храм (фото)

В центральной части Вышгорода обнаружили старинное кладбище и храм (фото)

Уникальная находка помогла историкам проследить эволюцию "сердца" города.

В центральной части Вышгорода археологи обнаружили старинное кладбище и храм. Уникальная находка помогла историкам проследить эволюцию "сердца" города.

Об этом говорится в сообщении Вышгородского историко-культурного заповедника.

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Вышгородская археологическая экспедиция совместно с археологами Национальной академии Украины раскопали центральную часть города, обнаружив территорию церковного кладбища времен Киевской Руси. Эта часть территории ни разу не становилась предметом плановых археологических исследований.

На первом этапе в работе экспедиции приняли участие студенты-практиканты исторического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, а позже к раскопкам присоединились специалисты по архитектурно-археологической экспедиции Института археологии НАН Украины.

Вышгородский историко-культурный заповедник

Результаты позволили проследить эволюцию центральной части Вышгорода XI-XIX веков. На глубине более одного метра археологи обнаружили большой пласт строительного мусора XI-XII веков, образовавшийся вследствие расчистки и новой церкви.

Таким образом, в коллекцию археологов попали обломки кирпича-плинфы, из которого сооружались стены древнерусского храма. Также археологи обнаружили фрагменты Овручского пирофиллита, добытого на севере современной Житомирской области. Из этого материала выполняли такие детали интерьера, как карнизы, капители и тому подобное.

Раскопана часть церковного кладбища XVII-XIX вв. Всего на глубине 1,3 — 1,5 м расчищено девять захоронений, два из которых содержали бронзовые нательные крестики.

Достаточно редкими для территории Вышгорода есть несколько раскопанных объектов послемонгольской эпохи (сооружения и хозяйственные ямы). Они свидетельствуют о том, что часть городского населения пережила монгольское нашествие 1240 года.

Культурные наслоения древнерусской эпохи начинались на глубине 1,75 — 1,9 м от современной дневной поверхности. Расчищена часть мощной ограды, которая могла в XII — XIII вв. отделять церковную усадьбу от окружающей застройки. Среди индивидуальных находок — пряслице (деталь веретена) с овручского пирофиллита и фрагмент железного ключа.

"Дальнейшее изучение полученных во время раскопок материалов позволит лучше понять динамику развития городской застройки, открыть неизвестные ранее страницы истории Вышгорода", — говорится в сообщении музея.

Напомним, в Перу при заключении газопровода обнаружили древнее захоронение.

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