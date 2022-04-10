В Буче в братской могиле нашли полицейского, застреленного российским снайпером

Застрелили оперуполномоченного сектора раскрытия преступлений против лица отдела криминальной полиции Бучанского районного управления.

В Буче Киевской области при осмотре тел из братской могилы обнаружили и тело полицейского, который, по предварительной информации, был застрелен снайпером во время оккупации.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрея Небитова.

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"Мы продолжаем документировать убийства оккупантом граждан в Буче. Сегодня во время осмотра тел по массовому захоронению обнаружили и тело полицейского. Выражаем соболезнование близким нашего коллеги. Гордимся каждым полицейским, преданно защищающим украинских граждан, порой даже ценой собственной жизни" — написал полицейский.

Как отметил главный полицейский Киевской области, нашли тело старшего лейтенанта полиции Юрия Чабаха, оперуполномоченного сектором раскрытия преступлений против личности отдела криминальной полиции Бучанского районного управления.

Ранее сообщалось, что в Эстонии создали онлайн-карту с адресами военных РФ, которые жестоко убивали и издевались над цмирными жителями в Буче и мародерили в городе.

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