В Буче установили инсталляцию для чествования горожан, которых замучили российские оккупанты – фото

В Буче на Киевщине установили инсталляцию в память о местных жителях, погибших от рук оккупантов. На ней отчеканены имена 501 жертвы страны-агрессора РФ.

Об этом сообщил мэр Бучи Анатолий Федорук.

"Это нельзя забыть и нельзя простить. Мы хотим почтить всех павших. Но в то же время еще и напомнить миру о каждой из жертв российской агрессии. И добиться военного трибунала для всех военных преступников, на всех уровнях", — написал мэр.

В Буче установили инсталляцию для чествования горожан. Фото: соцсети.

Мемориал расположен у входа в центральный парк. До официального открытия там провели концерт памяти.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

На инсталляции – имена и фамилии погибших во время оккупации российскими военными города и области – с февраля по март 2022 года. Это 501 человек – среди них есть дети. Сюда приходят родители, родные, друзья и знакомые погибшие – приносят цветы и ищут знакомые для себя фамилии.

На концерте-памяти реквием по погибшим гражданам звучало 19 произведений – среди них и классические песни, и народные, и современные песни. Также во время вечера-памяти наградили двух военных из Бучи. Одного из них Илью Грабару – посмертно орденом за Мужество.

Напомним, в Киеве диплом о высшем образовании получили родители вместо погибшего под Бахмутом сына – щемящее видео.

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