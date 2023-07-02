Категория
Киев
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Буче установили инсталляцию для чествования горожан, которых замучили российские оккупанты – фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
491
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Буче установили инсталляцию для чествования горожан, которых замучили российские оккупанты – фото

В Буче установили инсталляцию для чествования горожан, замученных оккупантами. Фото: соцсети.

Инсталляция посвящена местным жителям, замученным россиянами.

В Буче на Киевщине установили инсталляцию в память о местных жителях, погибших от рук оккупантов. На ней отчеканены имена 501 жертвы страны-агрессора РФ.

Об этом сообщил мэр Бучи Анатолий Федорук.

"Это нельзя забыть и нельзя простить. Мы хотим почтить всех павших. Но в то же время еще и напомнить миру о каждой из жертв российской агрессии. И добиться военного трибунала для всех военных преступников, на всех уровнях", — написал мэр.

В Буче установили инсталляцию для чествования горожан. Фото: соцсети. / ©
В Буче установили инсталляцию для чествования горожан. Фото: соцсети.

Мемориал расположен у входа в центральный парк. До официального открытия там провели концерт памяти.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

На инсталляции – имена и фамилии погибших во время оккупации российскими военными города и области – с февраля по март 2022 года. Это 501 человек – среди них есть дети. Сюда приходят родители, родные, друзья и знакомые погибшие – приносят цветы и ищут знакомые для себя фамилии.

На концерте-памяти реквием по погибшим гражданам звучало 19 произведений – среди них и классические песни, и народные, и современные песни. Также во время вечера-памяти наградили двух военных из Бучи. Одного из них Илью Грабару – посмертно орденом за Мужество.

Напомним, в Киеве диплом о высшем образовании получили родители вместо погибшего под Бахмутом сына – щемящее видео.

Читайте также:

Буча восстанавливается, но к темпам восстановления жители имеют вопросы

Буча восстанавливается, но к темпам восстановления жители имеют вопросы

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
491
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация