В Буче устанавливают оборудование для Интернета Starlink

В Буче устанавливают оборудование для Интернета Starlink

Недавно стало известно, что Starlink в Украине сделали доступным для всех.

В городе Буча, который недавно была освобожден от российских оккупантов, устанавливают оборудование для спутникового Интернета Starlink.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Отряд специального назначения Ninja Starlink Turtles прибыли в Бучу, чтобы на крыше Пластового выучного центра установить новенький Starlink! Ветер перемен очень сильно дует в Буче, поэтому техникам приходится приматывать Starlink к себе", — написал он.

Напомним, в Украине всем разрешили использовать Интернет от Starlink на время военного положения.

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