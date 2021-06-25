В Буче столкнулись грузовик и легковушка: травмированы двое детей и двое взрослых (фото)

В Буче столкнулись грузовик и легковушка: травмированы двое детей и двое взрослых (фото)

Все обстоятельства выясняют следователи.

В Буче произошло ДТП с участием двух авто. Среди травмированных двое детей.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киевской области.

"Сегодня, 25 июня, около 12:00 дня на перекрестке улиц Шевченко и Яснополянская произошло столкновение грузовика и легковушки. По предварительным данным, четыре человека получили травмы, среди них двое детей", — говорится в сообщении.

Все обстоятельства выясняют следователи.

Патрульные обеспечивают безопасность дорожного движения.

На месте происшествия работают медики, спасатели и следственно-оперативная группа.

"Просим вас учесть вышеуказанную информацию, быть особенно осторожными. По возможности воздержитесь от поездки по указанному маршруту", — отметили в полиции.

Напомним, в городе Славута Хмельницкой области автомобиль ВАЗ сбил мать с 3-летней девочкой, которые шли по обочине дороги.

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