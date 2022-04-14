В Буче сняли на видео кладбище российских танков

В Буче сняли на видео кладбище российских танков

Военную технику накопили там после самых кровавых сражений с оккупантами.

Журналисты зафиксировали 13 апреля на видео десятки изуродованных российских танков, накопленных в Буче Киевской области. На кадрах видны также уничтоженные грузовики и легковые автомобили.

Об этом сообщил телеканал CBS News.

"Кладбище танков: десятки изуродованных танков были накоплены в Буче, Украина, в среду после того, как в регионе произошли одни из самых кровавых боев, когда российские силы пытались взять под контроль столицу страны", – говорится в сообщении.

TANK GRAVEYARD: Дочери mangled tanks были выпущены в Буха, Украина, на Веб-донедельник после региона, чтобы некоторые из bloodiest fighting yet, как российские силы интенсивно контролировать государство capital. pic.twitter.com/KlI7WKXMfQ CBS News (@CBSNews) 14 апреля 2022

Напомним, 14 апреля стало известно, что в Днепропетровской области полицейские задержали 62-летнего жителя Кривого Рога, который вместе с оккупантами пытал украинцев в Буче.

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