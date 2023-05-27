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В Буче раздался мощный взрыв: что известно (фото)

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
4095
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1 мин
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© Анатолий Федорук
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Причины чрезвычайной ситуации устанавливают правоохранители: не исключено, что мог сдетонировать боеприпас.

В Буче под Киевом раздался мощный взрыв.

Рвануло в частном доме по улице Рубежовской, 20.

Об этом сообщает Бучанский городской совет.

"Причины чрезвычайной ситуации устанавливают стражи порядка. Предварительно считалось, что это взрыв газового баллона. Однако он цел. Не исключено, что мог сдетонировать боеприпас", — говорится в сообщении.

Травмирован один человек – владелец дома. Он находится в реанимации, но угрозы его жизни, по словам, медиков нет.

Само здание существенно пострадало.

Напомним, в Киеве и области на 27 мая объявлен первый уровень опасности – желтый. По данным Укргидрометцентра, днем в субботу в столице ожидается гроза.

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Дата публикации
Просмотры
4095
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