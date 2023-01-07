В Буче пункт обогрева обустроили в юрте (фото)

Для жителей одного из микрорайонов Бучи установили необычный пункт обогрева.

В Буче Киевской области в одном из микрорайонов обустроили пункт обогрева в казахской юрте.

Об этом сообщает Бучанский городской совет.

Отмечается, что необычный пункт обогрева был открыт благодаря поддержке посольства Республики Казахстан в Украине и народного депутата Украины.

"Символично, что именно в Буче смонтирован первый в стране пункт обогрева, который передали для поддержки жителей города. У жителей этого массива есть пункт обогрева во время блэкаута", — отметил секретарь Бучанского городского совета Тарас Шаправский.

Напомним, журналисты идентифицировали 22 российских военных, которые убивали гражданских в Буче во время оккупации города в марте 2022 года.

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