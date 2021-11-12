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В Буче после столкновения с Mazda опрокинулся грузовик с хлебом: видео

В Буче после столкновения с Mazda опрокинулся грузовик с хлебом: видео

В Буче после столкновения с Mazda опрокинулся грузовик с хлебом: видео

bigkyiv.com.ua

Горожане отмечают, что на том месте аварии случаются постоянно.

В Буче произошла серьезная авария с опрокидыванием грузовика.

Его водитель потерял управление после столкновения с Mazda.

Об этом сообщил паблик "Большой Киев" и обнародовал видео.

Свидетели говорят, что грузовик вез хлеб.

Горожане отмечают, что на этом месте аварии случаются постоянно.

Напомним, в Киеве Daewoo Nexia въехала в электросопротивление и загорелась: водитель погиб.

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