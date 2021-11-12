В Буче после столкновения с Mazda опрокинулся грузовик с хлебом: видео

Горожане отмечают, что на том месте аварии случаются постоянно.
В Буче произошла серьезная авария с опрокидыванием грузовика.
Его водитель потерял управление после столкновения с Mazda.
Об этом сообщил паблик "Большой Киев" и обнародовал видео.
Свидетели говорят, что грузовик вез хлеб.
Горожане отмечают, что на этом месте аварии случаются постоянно.
Напомним, в Киеве Daewoo Nexia въехала в электросопротивление и загорелась: водитель погиб.
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