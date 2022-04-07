В Буче полиция задержала мародеров, которые могли сотрудничать с российскими убийцами: фото

В Буче полиция задержала мародеров, которые могли сотрудничать с российскими убийцами: фото

Одним из задержанных является "криминальным авторитетом".

В освобожденной от российских оккупантов Бучи полиция задержала мародеров, которые вероятно сотрудничали с российскими убийцами.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции.

В доме в Буче полиция обнаружила "криминального авторитета" и его 31-летнего сообщника, которые воровали чужие вещи. Во время обысков они нашли бытовую технику, мобильные телефоны и ювелирные украшения. Также подозреваемые были вооружены.

Следствие установило, что мародеры находились в тесных контактах с преступниками из России и могли сотрудничать с российскими убийцами во время оккупации города. В ходе осмотра мобильных телефонов злоумышленников полицейские обнаружили переписку с абонентами РФ.

"Решается вопрос об уведомлении мужчин о подозрении по ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, проверяется причастность злоумышленников к диверсионной деятельности и сотрудничеству с оккупантом", — говорится в сообщении.

Напомним, Федеральная разведывательная служба Германии получила радиоперехват российских убийц, на котором они откровенно обсуждают массовые убийства украинцев в Киевской области.

Также российские оккупанты в Гостомеле Киевской области тренировались убивать, расстреливая мирных жителей. В поселке нашли убитыми 11 человек.