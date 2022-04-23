В Буче обнародовали список погибших украинцев: ищут родственников

В Буче завершается сбор и эксгумация тел погибших и умерших на территории общины. Сейчас их 412. Местные власти обнародовали поименный список идентифицированных украинцев и ищут родственников, чтобы организовать похороны.

Об этом 23 апреля сообщили в Бучанском городском совете.

Отмечается, что каждый третий погибший в Киевской области – из Бучи.

"Теперь главная задача, которую поставил перед коммунальщиками, — идентифицировать каждого. При морге работает наш Информационный центр. Он помогает родственникам найти, опознать и похоронить своих близких", — отметил городской голова Анатолий Федорук.

Также работает колл-центр и есть волонтеры в ЦНАПе, которые предоставляют информацию по телефону: +380683282892.

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Городской совет обеспечивает все семьи погибших в Буче и на территории общины необходимой атрибутикой. В коммунальной ритуальной службе есть гробы, кресты, венки и таблички.

"Также есть необходимое количество мест на кладбище по улице Депутатской. Все бесплатно – за счет бюджета общины. За это отвечает руководитель ритуальной службы Капличный Сергей, его телефон: +380679523112", — написал Федорук.

Напомним, в Киевской области россиянами было временно оккупировано 180 населенных пунктов. По состоянию на 15 апреля в Киевской области обнаружили 900 жертв, убитых солдатами РФ во время оккупации.

В освобожденной Буче кладут новый асфальт и расчищают улицы

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