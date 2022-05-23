В Буче нашли письмо российскому оккупанту от девушки: в нем личные данные солдата (фото)

В Буче нашли письмо российскому оккупанту от девушки: в нем личные данные солдата (фото)

В освобожденном от оккупантов государства-агрессора РФ Буче нашли письмо, адресованное российскому военному.

Письмо от девушки и родителей к оккупанту нашел местный житель, вернувшийся к себе домой после деоккупации населенного пункта.

Фото письма появилось в Telegram-канале BUCHA LIVE.

"Вернувшись в Бучу после оккупации, наш подписчик начал убирать свой дом и случайно нашел вот такое письмо", — говорится в подписи к фото.

В письме указано ФИО, а также военное формирование, к которому принадлежит русский солдат. Это – Баландин Артем Андреевич. Он – военный 3 роты 1 бтгр 234 полка.

Как сообщалось, российские оккупанты советуют друг другу простреливать себе ноги, чтобы выжить в Украине. Судя по всему, эта практика получила такое распространение у захватчиков, что они делятся этим "лайфгаком выживания" друг с другом. Об этом свидетельствует новый телефонный разговор оккупантов, который перехватила СБУ.

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