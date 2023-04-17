В Буче два человека одновременно попали под два поезда

Мужчина погиб на месте, а женщину медики доставили в больницу.

В Буче под Киевом два человека одновременно попали под встречные поезда.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области.

По словам правоохранителей, сначала пассажирский поезд сбил женщину. По встречному направлении двигался другой электропоезд, сбивший 41-летнего мужчину. Последний погиб на месте. Женщину медики доставили в Киевскую областную больницу.

Оба человека находились между путями. Пешеходные переходы там отсутствуют.

По факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекших гибель людей, начато досудебное расследование.