В Буче два человека одновременно попали под два поезда

Мужчина погиб на месте, а женщину медики доставили в больницу.
В Буче под Киевом два человека одновременно попали под встречные поезда.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области.
По словам правоохранителей, сначала пассажирский поезд сбил женщину. По встречному направлении двигался другой электропоезд, сбивший 41-летнего мужчину. Последний погиб на месте. Женщину медики доставили в Киевскую областную больницу.
Оба человека находились между путями. Пешеходные переходы там отсутствуют.
По факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекших гибель людей, начато досудебное расследование.
Ранее сообщалось, что в Киеве девушка прыгнула на рельсы метро и шла навстречу поезду.
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