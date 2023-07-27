В Бучанском районе под Киевом фура врезалась в блокпост: фото

В результате чрезвычайной ситуации пострадавших нет.

Под Киевом в Бучанском районе 27 июля фура врезалась в блокпост.

Об этом сообщает полиция Киевской области в Telegram.

Предварительно установлено, что 22-летний водитель грузовика DAF двигался по главной дороге.

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В это время, 27-летний водитель Daewoo, выезжая со второстепенной улицы, не дал возможности проехать грузовику, чем создал аварийную ситуацию.

Водитель DAF, чтобы избежать ДТП, совершил экстренное торможение, повернул руль вправо и столкнулся с блокпостом.

К счастью, в результате чрезвычайной ситуации пострадавших нет.

Водитель Daewoo, выезжая со второстепенной улицы, не дал возможности проехать грузовику

На месте продолжают работу правоохранители и другие службы.

К счастью, обошлось без пострадавших

Напомним, в Киеве во время комендантского часа водитель сбил двух военных на блокпосту в Святошинском районе. Один из пострадавших погиб, другой – в тяжелом состоянии. Водителя 2000 г. р. задержали на месте происшествия. Суд избрал 23-летнему водителю меру пресечения — содержание под стражей без возможности внесения залога.

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