В Броварском районе загорелось производство: подробности инцидента

Горело помещение по изготовлению деревянных брикетов в селе Требухов.

В Броварском районе Киевской области на производстве предприятия "Обуховтара" произошел пожар.

Об этом сообщает управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.

Производственное помещение расположено в селе Требухов на улице Старый щлях. Там производят деревянные брикеты.

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К тушению пожара были привлечены спасатели из Броваров, Требухова, Гоголева и Красиловки.

Меньше чем через час огонь был ликвидирован.

Причина пожара устанавливается.

Напомним, в Киеве установили генератор в квартире, а газ выпускают через отверстие в стене.

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