Категория
Киев
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
В Броварском районе загорелось производство: подробности инцидента

В Броварском районе загорелось производство: подробности инцидента

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
575
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Броварском районе загорелось производство: подробности инцидента

Фото: ГСЧС в Киевской области

Горело помещение по изготовлению деревянных брикетов в селе Требухов.

В Броварском районе Киевской области на производстве предприятия "Обуховтара" произошел пожар.

Об этом сообщает управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.

Производственное помещение расположено в селе Требухов на улице Старый щлях. Там производят деревянные брикеты.

К тушению пожара были привлечены спасатели из Броваров, Требухова, Гоголева и Красиловки.

Меньше чем через час огонь был ликвидирован.

Причина пожара устанавливается.

Напомним, в Киеве установили генератор в квартире, а газ выпускают через отверстие в стене.

Службы не смогли доехать до пожара: что делать, когда машина мешает проезду спецтранспорта

Службы не смогли доехать до пожара: что делать, когда машина мешает проезду спецтранспорта

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
575
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация