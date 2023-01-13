В Броварском районе загорелось производство: подробности инцидента

Горело помещение по изготовлению деревянных брикетов в селе Требухов.
В Броварском районе Киевской области на производстве предприятия "Обуховтара" произошел пожар.
Об этом сообщает управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.
Производственное помещение расположено в селе Требухов на улице Старый щлях. Там производят деревянные брикеты.
К тушению пожара были привлечены спасатели из Броваров, Требухова, Гоголева и Красиловки.
Меньше чем через час огонь был ликвидирован.
Причина пожара устанавливается.
Напомним, в Киеве установили генератор в квартире, а газ выпускают через отверстие в стене.
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