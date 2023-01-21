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В Броварском районе под Киевом будут раздаваться взрывы: что произошло

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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В Броварском районе под Киевом будут раздаваться взрывы: что произошло

Фото: Facebook / Киевская городская администрация

На реке Десна спасатели борются с ледовой пробкой.

На реке Десна вблизи населенного пункта Зазимья Броварского района образовалась ледовая пробка.

В результате пробки льда наблюдается подъем воды в районе населенных пунктов Зазимье, Пуховка и Рожны. Зафиксировано подтопление около 20 домохозяйств в расположенных поблизости садовых обществах. Развернут штаб для ликвидации происшествия. Проводится мониторинг акватории реки Десна.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

"В ночь на 21 января саперы совершили серию подрывов ледовой пробки в районе сел Погребы и Зазимья. Работы направлены на снижение уровня воды и предотвращение подтопления в прибрежных зонах", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 21 января работы по подрыву льда могут быть продолжены. В Броварском районе, возможно, слышны звуки взрывов.

"Просим население сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности", — отметили в КМВА.

От ГСЧС в Киевской области к работам привлечены 28 человек личного состава и девять единиц техники.

Напомним, в Чернобыльской зоне стремительно поднялся уровень воды в реке. Необычный зимний паводок повлек за собой накопление льда.

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Дата публикации
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