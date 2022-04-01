В Броварском районе началось разминирование: есть случаи подрыва людей на вражеских минах

В Броварском районе началось разминирование: есть случаи подрыва людей на вражеских минах

Местные власти призывают не въезжать на любом транспорте в леса района.

После ухода российских оккупантов в Броварском районе Киевской области 1 апреля стартовало разминирование ряда сел – начали с Залесья и ближе к вечеру зашли в Большую Дымерку.

Об этом сообщает местное издание "Трибуна Бровары".

Начальник районной Броварской военной администрации Павел Проскочило рассказал, что 1 апреля по состоянию на 17:00 пиротехническая группа работает в Большой Дымерке. В частности, в поселковом совете.

"Руководство Большой Дымерки уже зашло в здание и может работать", – отметил Проскочило.

С начала войны в броварскую больницу привезли более 160 человек, пострадавших в результате военных действий, рассказал главный врач Броварской многопрофильной клинической больницы Валентин Багнюк.

По его данным, 30 марта в медучреждение волонтеры привезли четырех людей, подорвавшихся на минах. Люди решили объехать блокпост неподалеку от одного из сел Броварского района по полям, где их машина и взорвалась. Мужчине-водителю оторвало одну ногу, а вторую конечность удалось спасти. У других пассажиров, по словам директора медучреждения, амбулаторные травмы: поражение осколками лица и тела, поломанные ребра.

Проскочило призывал жителей общины быть осторожными, не приближаться к подозрительному предмету и срочно сообщать об обнаруженных "сюрпризах" от врага по номерам 101 и 102. Также запрещено посещать и въезжать на любых транспортных средствах в леса района (кроме транзитных дорог).

Напомним, 1 апреля городской голова Броваров Игорь Сапожко сообщил, что российские войска покинули практически весь Броварской район.

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