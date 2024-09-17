В Броварах женщина выпрыгнула с 7-го этажа: что известно (видео)

В Броварах в Киевской области женщина выпрыгнула с седьмого этажа дома по ул. Сергея Москаленко.

Об этом сообщил региональный сайт "Трибуна - Бровары" со ссылкой на Броварское РУП.

"Сегодня, 17 сентября, в 10:37 в полицию поступило сообщение от медицинских работников о несчастном случае. Правоохранители предварительно установили, что 37-летняя местная жительница выпрыгнула с седьмого этажа", – говорится в сообщении.

К счастью, потерпевшая жива.

Сейчас женщина находится в больнице.

В Броварах женщина выпрыгнула с 7 этажа дома по ул. Сергея Москаленко Сегодня, 17 сентября, в 10:37 в полицию поступило сообщение от медицинских работников о несчастном случае. Правоохранители предварительно установили, что 37-летняя местная жительница выпрыгнула с 7 этажа. К счастью, потерпевшая жива. В настоящее время находится в больнице. Источник – Броварское РУП Видео – Алена Миколаенко Читайте нас в Телеграмме – https://t.me/+jSETvAF6jN41OGIy Опубликовано Трибуна — Бровары Вторник, 17 сентября 2024 г.

Напомним, полиция Киева остановила женщину в отчаянии, которая собиралась прыгнуть с моста. Она хотела совершить самоубийство.

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