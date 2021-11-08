В Броварах водитель Volkswagen Transporter сбил насмерть пешехода: подробности ДТП

По словам водителя, мужчина пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода.

В Броварах водитель Volkswagen Transporter сбил насмерть пешехода.

Правоохранители устанавливают обстоятельства смертельного ДТП.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

"7 ноября около 17 часов на улице Сергея Москаленко в Броварах произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля Volkswagen Transporter совершил наезд на пешехода. От полученных травм 81-летний пенсионер погиб", — говорится в сообщении полиции.

На месте происшествия работали сотрудники группы реагирования патрульной полиции и следственно-оперативной группы Броварского районного управления полиции.

По этому факту полицейские открыли уголовное производство по ч.2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

По словам водителя, пешеход пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства и причины смертельного происшествия.

Напомним, в Днепропетровской области 18-летний водитель ВАЗа на полной скорости влетел в дерево : его пришлось вырезать из авто.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку