В Броварах ураган сорвал металлическую крышу, которая едва не убила людей: видео

В Броварах Киевской области на Торгмаше, на территории ЖК "Олимпийский", ураган сорвал металлическую крышу, которая едва не убила людей и повредила припаркованные автомобили.

Об этом рассказал мэр Броваров Игорь Сапожко.

Ненастье продолжает бушевать в городе. В настоящее время в Броварской громаде зафиксировано более 50 фактов падения или повреждения деревьев. Есть случаи незначительных повреждений частных автомобилей, их количество устанавливают.

В Броварах на Торгмаше, на территории ЖК «Олимпийский», сорвало металлическую крышу, которая едва не убила людей и повредила припаркованные автомобили Непогода продолжает бурлить в городе. По состоянию на 13.45 в Броварской общине зафиксировано более 50 фактов падения или повреждения деревьев. К сожалению, есть случаи незначительных повреждений частных автомобилей, количество устанавливают. К ликвидации последствий урагана привлечены работники ЖЭКов, полный состав ремонтно-строительного участка, участка «Горсвет», «Зеленого хозяйства» КП «Бровары-Благоустройство». В городе не работают 4 светофора. Повреждения получили также несколько сити-лайтов и билбордов. Имеются также сообщения о незначительных повреждениях кровельного покрытия. По информации главврача ББКЛ, в больницу не было обращений по поводу травмирования людей из-за непогоды. Сегодня в Броварах будет минимально включено уличное освещение. Будьте внимательны и без необходимости не выходите из дома в вечернее время. При пересечении улиц позаботьтесь о наличии светоотражающих элементов на одежде. Источник – Игорь Сапожко – броварчанин Александр Опубликовано Трибуна — Бровары Суббота, 28 октября 2023 г.

К ликвидации последствий урагана привлечены работники ЖЭКов, полный состав ремонтно-строительного участка, участка "Горсвет", "Зеленого хозяйства" КП "Бровары-Благоустройство".

В городе не работают четыре светофора. Повреждения получили также несколько ситилайтов и билбордов. Имеются также сообщения о незначительных повреждениях кровельного покрытия.

По информации главврача БМКБ, в больницу не было обращений по поводу травмирования людей из-за непогоды.

"Сегодня в Броварах будет минимально включено уличное освещение. Будьте внимательны и без необходимости не выходите из дома в вечернее время. Во время пересечения улиц позаботьтесь о наличии светоотражающих элементов на одежде", — предупредил Игорь Сапожко.

Напомним, в Обухове на Киевщине из-за сильного ветра дерево упало на двигавшиеся по дороге автомобили, пострадал водитель.

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