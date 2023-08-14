В Броварах спасают семью от отравления бледной поганкой

Семью в составе четырех человек из Мироновки отказались принять другие больницы области.

Целая семья в составе четырех человек из Мироновки лечится от тяжелого отравления грибами в Броварской больнице Киевской области.

Об этом стало сообщает "Трибуна-Бровары".

По словам директора КНП "Броварская многопрофильная клиническая больница" Валентина Багнюка, семью в составе четырех человек из Мироновки отказались принять другие больницы области. Врачи Броварской больницы согласились попытаться спасти четырех человек, которые после употребления грибов находятся в тяжелом состоянии.

Как выяснилось, причиной отравления стала бледная поганка – один из самых ядовитых и смертельно опасных грибов.

На утро понедельника двое пациентов были переведены из отделения интенсивной терапии в палату гастроэнтерологического отделения. Еще двое до сих пор в реанимации, за их жизнь и будущее здоровье медики продолжают бороться.

Валентин Багнюк отметил, что, несмотря на тяжелые поражения печени и почек, пациенты будут жить – им предоставляется полный комплекс дорогостоящего лечения.

Первые пострадавшие в Киевской области

В КОВА предостерегают жителей Киевщины от употребления дикорастущих грибов. На территории области зарегистрированы единичные и один групповой случаи отравления грибами. По состоянию на 9 августа, пострадали семь человек, употреблявших дикорастущие грибы.

Зафиксированы отравления в Броварском, Бориспольском, Белоцерковском и Обуховском районах.

Фото: Трибуна - Бровары

Правила сбора/покупки/употребления грибов, которые спасают жизнь

Не собирайте пластинчатые и условно-съедобные грибы – молодые шампиньоны, сыроежки, зонтики, зеленушки и т.д.;

не покупайте свежие или сушеные грибы в неустановленных для этого местах;

не отпускайте детей самостоятельно собирать и есть грибы.

Напомним, в Днепре 11-летний мальчик отравился мухоморами, которые заказал в интернете.

Читайте также: