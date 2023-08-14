В Броварах спасают семью от отравления бледной поганкой

Семью в составе четырех человек из Мироновки отказались принять другие больницы области.
Целая семья в составе четырех человек из Мироновки лечится от тяжелого отравления грибами в Броварской больнице Киевской области.
Об этом стало сообщает "Трибуна-Бровары".
По словам директора КНП "Броварская многопрофильная клиническая больница" Валентина Багнюка, семью в составе четырех человек из Мироновки отказались принять другие больницы области. Врачи Броварской больницы согласились попытаться спасти четырех человек, которые после употребления грибов находятся в тяжелом состоянии.
Как выяснилось, причиной отравления стала бледная поганка – один из самых ядовитых и смертельно опасных грибов.
На утро понедельника двое пациентов были переведены из отделения интенсивной терапии в палату гастроэнтерологического отделения. Еще двое до сих пор в реанимации, за их жизнь и будущее здоровье медики продолжают бороться.
Валентин Багнюк отметил, что, несмотря на тяжелые поражения печени и почек, пациенты будут жить – им предоставляется полный комплекс дорогостоящего лечения.
Первые пострадавшие в Киевской области
В КОВА предостерегают жителей Киевщины от употребления дикорастущих грибов. На территории области зарегистрированы единичные и один групповой случаи отравления грибами. По состоянию на 9 августа, пострадали семь человек, употреблявших дикорастущие грибы.
Зафиксированы отравления в Броварском, Бориспольском, Белоцерковском и Обуховском районах.
Правила сбора/покупки/употребления грибов, которые спасают жизнь
- Не собирайте пластинчатые и условно-съедобные грибы – молодые шампиньоны, сыроежки, зонтики, зеленушки и т.д.;
- не покупайте свежие или сушеные грибы в неустановленных для этого местах;
- не отпускайте детей самостоятельно собирать и есть грибы.
Напомним, в Днепре 11-летний мальчик отравился мухоморами, которые заказал в интернете.
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