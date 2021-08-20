В Броварах пылала крыша многоэтажного дома: жуткое видео

Очагом пожара стали квартиры на верхнем этаже пятиэтажки.

Вечером 20 августа в городе Бровары Киевской области возник пожар в пятиэтажном доме на улице Гагарина. Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, из квартир на верхнем этаже огонь распространился на крышу.

"В двух квартирах на пятом этаже пятиэтажного жилого дома возник пожар с распространением на кровлю здания, площадь устанавливается", — говорится в сообщении.

На Facebook-странице "ДТП.Киив" опубликовали видео с места пожара. На снятых кадрах видно, что огонь полностью охватил крышу многоквартирного дома, в котором несколько подъездов.

Осторожно, видео 18+ (ненормативная лексика)

В подписи к видео говорится, что пылает крыша дома в районе центрального парка. На место происшествия прибывает большое количество пожарной техники.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Подразделения ГСЧС проводят эвакуацию жителей.

"К тушению привлечены 12 человек и 4 ед. техники ГСЧС. Дополнительно к месту пожара следует 6 ед. техники, из них 2 автолестницы ", — сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, по состоянию на 22:44 пожар в пятиэтажном жилом доме в Броварах был локализован на площади около 2 тысяч квадратных метров. К тушению привлечены 72 человека и 18 единиц техники. В 23.21 пожар был полностью потушен. Жертв нет, четыре человека - спасены.

Напомним, ранее на Бурштынской теплоэлектростанции возник пожар. По предварительным данным, возгорание произошло на 3 энергоблоке.

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