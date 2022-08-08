В Броварах произошел взрыв в многоэтажке: мужчина пытался разобрать гранату (фото)

Во время взрыва чудом никто не пострадал.

В Броварах Киевской области мужчина пытался разобрать гранату в многоквартирном доме, в результате чего произошел взрыв.

Об этом сообщил мэр города Игорь Сапожко.

Происшествие случилось поздно вечером 7 августа на улице Грушевского, 17. Никто не пострадал. Сейчас обстоятельства взрыва устанавливают правоохранители.

"Я обращаюсь ко всем жителям нашей общины. В стране идет война, у граждан, к сожалению, есть достаточно много неучтенного оружия и боеприпасов. Будьте сознательны! Не держите дома опасные предметы! Не пытайтесь самостоятельно разбирать или обезвреживать гранаты, снаряды, патроны или другие опасные предметы", – призвал мэр Броваров.

Фото: Игорь Сапожко/Facebook

Фото: Игорь Сапожко/Facebook

Напомним, на пляжах Одессы, несмотря на запрет на купание из-за высокой минной опасности, массово купаются люди. Более того, они делают это на виду у полиции.

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