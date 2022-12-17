Как Бровары на Киевщине преодолевают последствия вчерашних российских обстрелов

Игорь Сапожко отметил, что специалисты "Укрэнерго" активно работают над устранением повреждений на сетях.

В Броварах на Киевщине в результате вчерашних ракетных обстрелов российскими оккупантами нет воды и тепла.

Об этом сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко в Telegram.

Сапожко отметил, что из-за вчерашних обстрелов энергетических объектов Украины российскими террористами возникла проблема с подачей электроэнергии на водоочистные сооружения, поэтому временно приостановлено предоставление услуги централизованного водоснабжения по городу.

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Глава города добавил, что в Броварах также обесточены котельные, поэтому централизованное теплоснабжение тоже пока приостановлено.

Мэр Броваров напомнил, что питьевая вода доступна в пяти городских бюветах, снабженных генераторами.

Сапожко отметил, что специалисты "Укрэнерго" активно работают над устранением повреждений на сетях, чтобы у жителей города как можно быстрее была вода и тепло.

Отметим, что в пятницу в Броварах обломки вражеской ракеты упали на частные жилые дома. Люди не пострадали, но повреждения получили крыши трех зданий и заборы, а также на огородах – воронки от вражеского металлолома.

Напомним, 16 декабря российские военные нанесли массированный ракетный удар по Украине. Оккупанты выпустили по Украине более 60 ракет. В результате обстрелов во многих населенных пунктах исчезло электроснабжение, тепло и вода. Кроме того, известно о двух погибших в Кривом Роге. Еще по меньшей мере 12 человек получили ранения, среди них — трое маленьких детей.

Отметим, 16 декабря Киев выдержал одну из самых больших ракетных атак с начала полномасштабного вторжения. Армия кафиров выпустила по Киеву 40 ракет, из которых 37 сбили силы ПВО.

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