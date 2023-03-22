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В Броварах на Киевщине в полночь пропали двое маленьких братьев-близнецов (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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В Броварах на Киевщине в полночь пропали двое маленьких братьев-близнецов (фото)

Фото: Полиция Киевской области

На поиски детей подняли все подразделения полиции Киевской области.

В Броварах Киевской области в полночь 21 марта пропали двое семилетних близнецов — Лев и Богдан. К правоохранителям ночью поступило сообщение от отца мальчиков.

На поиски детей подняли все подразделения полиции и привлекли общественность, сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

Около трех часов ночи одного из братьев заметил на улице мужчина и позвонил по телефону на линию "102". Через некоторое время в том же районе отыскали и второго мальчика.

© Андрей Небитов
Фото: Андрей Небитов

"Сейчас с детьми все хорошо. А вот родителям нужно больше заниматься воспитанием подрастающего поколения! Ведь от ваших ответственных действий сегодня зависит, каким у нас всех будет завтра", — отметил Небитов.

Обстоятельства, при которых несовершеннолетние исчезли из дома среди ночи, не сообщаются.

©
© Андрей Небитов
Фото: Андрей Небитов

Напомним, в ночь на 22 марта российская армия атаковала Киевскую область дронами. Был поврежден гражданский объект, есть погибшие и пострадавшие.

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