В Броварах мужчина упал с высоты четвертого этажа: детали трагедии

От полученных травм потерпевший умер на месте.

В Броварах в Киевской области мужчина во время работ упал с высоты четвертого этажа. Он умер на месте.

Об этом сообщила полиция Киевской области.

В полицию обратился коллега погибшего, с которым он проводил строительные работы на территории частного дома города Бровары.

Также читайте В Ботсаду в Киеве неизвестные напали с ножом на военного: подробности от полиции

"Правоохранители на месте инцидента установили, что во время выполнения фасадных работ 33-летний мужчина по собственной неосторожности упал с высоты четвертого этажа. К сожалению, от полученных травм потерпевший умер на месте", — рассказали в полиции.

Следователи Броварского управления полиции Киевской области начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 271 УК — нарушение требований законодательства об охране труда, если оно повлекло за собой гибель людей или другие тяжкие последствия.

Напомним, в Киеве утром 2 ноября по улице Академика Грекова,12Б нашли тело парня. Молодой человек выпал из окна 5-го этажа.

Читайте также: