В Броварах мужчина упал с высоты четвертого этажа: детали трагедии

От полученных травм потерпевший умер на месте.
В Броварах в Киевской области мужчина во время работ упал с высоты четвертого этажа. Он умер на месте.
Об этом сообщила полиция Киевской области.
В полицию обратился коллега погибшего, с которым он проводил строительные работы на территории частного дома города Бровары.
"Правоохранители на месте инцидента установили, что во время выполнения фасадных работ 33-летний мужчина по собственной неосторожности упал с высоты четвертого этажа. К сожалению, от полученных травм потерпевший умер на месте", — рассказали в полиции.
Следователи Броварского управления полиции Киевской области начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 271 УК — нарушение требований законодательства об охране труда, если оно повлекло за собой гибель людей или другие тяжкие последствия.
Напомним, в Киеве утром 2 ноября по улице Академика Грекова,12Б нашли тело парня. Молодой человек выпал из окна 5-го этажа.
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