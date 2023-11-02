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В Броварах мужчина упал с высоты четвертого этажа: детали трагедии

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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В Броварах мужчина упал с высоты четвертого этажа: детали трагедии

Человек упал с высоты четвертого этажа во время фасадных работ / Фото: Полиция Киевской области

От полученных травм потерпевший умер на месте.

В Броварах в Киевской области мужчина во время работ упал с высоты четвертого этажа. Он умер на месте.

Об этом сообщила полиция Киевской области.

В полицию обратился коллега погибшего, с которым он проводил строительные работы на территории частного дома города Бровары.

"Правоохранители на месте инцидента установили, что во время выполнения фасадных работ 33-летний мужчина по собственной неосторожности упал с высоты четвертого этажа. К сожалению, от полученных травм потерпевший умер на месте", — рассказали в полиции.

Следователи Броварского управления полиции Киевской области начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 271 УК — нарушение требований законодательства об охране труда, если оно повлекло за собой гибель людей или другие тяжкие последствия.

Напомним, в Киеве утром 2 ноября по улице Академика Грекова,12Б нашли тело парня. Молодой человек выпал из окна 5-го этажа.

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Дата публикации
Просмотры
563
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