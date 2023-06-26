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В Броварах мужчина умер от опасной инфекции: что известно

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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В Броварах мужчина умер от опасной инфекции: что известно

Основным источником возбудителя лептоспироза являются мышевидные грызуны, которые портят воду и продукты. / Фото: pixabay.com

Мужчина заразился лептоспирозом во время пребывания на пасеке в Обуховском районе Киевской области.

В Киевской области обнаружили опасную для жизни инфекцию, от которой умер мужчина.

Об этом сообщила директор Броварского районного филиала государственного учреждения "Центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" Елена Левченко.

По ее словам, в Броварах от лептоспироза умер мужчина. Эксперт допустила, что мужчина заразился инфекцией во время пребывания на пасеке в Обуховском районе Киевской области.

Основным источником возбудителя лептоспироза есть мышевидные грызуны, которые портят воду и продукты, больные и инфицированные животные, насекомые. От человека к человеку заболевание не передается.

Лептоспироз – это опасная как для животных, так и для людей инфекционная болезнь, вызванная возбудителем-бактерией Leptospira. Без лечения лептоспироз может привести к поражению почек, печени, воспалению головного и спинного мозга и смерти. Одной из действенных противоэпидемических мер является уничтожение грызунов, а также предупреждение их доступа к продуктам и воде.

Напомним, в "Киевводоканале" опровергли фейк о холерной палочке в воде.

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Дата публикации
Просмотры
1322
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