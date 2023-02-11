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В Броварах мужчина угрожал продавщице гранатой, у злоумышленника обнаружили арсенал оружия (видео)

В Броварах мужчина угрожал продавщице гранатой, у злоумышленника обнаружили арсенал оружия (видео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
460
Время на прочтение
1 мин
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В Броварах мужчина угрожал продавщице гранатой, у злоумышленника обнаружили арсенал оружия (видео)

Фото: Андрей Небитов

Мужчине грозит до 7 лет заключения.

В Броварах на Киевщине мужчина в магазине угрожал продавщице гранатой, после чего ударил пострадавшую и скрылся.

Об этом рассказал глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

Впоследствии полицейские установили личность нападающего и задержали его на одной из улиц города вместе с полным рюкзаком "сюрпризов" — девять гранат, пистолет, два автомата.

"Видим, что этому 46-летнему злодею не хватает не только вежливости, но и элементарного правосознания. Что ж, теперь свое поведение злоумышленник обдумывает в изоляторе временного содержания", — говорится в сообщении.

За незаконное обращение с оружием и хулиганство ему грозит до 7 лет заключения. Дальнейшую его судьбу определит суд.

Напомним, в Киевской области продавщица пинками прогнала нападающего из магазина (видео).

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Дата публикации
Просмотры
460
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