В Броварах Киевской области из модульного городка выселили переселенцев: что произошло

Стало известно, что выселены несколько человек, злоупотреблявших алкоголем.

В Броварах на Киевщине из модульного городка для переселенцев выселили несколько человек, злоупотреблявших алкоголем.

Об этом стало известно во время заседания комиссии в Броварском городском совете, пишет издание "Трибуна-Бровары".

Во время заседания комиссии, которая рассматривает заявления и дает разрешение на поселение в модульный городок в Броварах, начальница участка содержания сооружений внутренне перемещенных лиц Алина Бояр заявила, что есть случаи принудительного выселения людей.

По ее словам, пять человек, систематически нарушавших правила внутреннего распорядка в модульном городке, в частности употребляли алкоголь и мешали жителям, комиссия лишила права на жительство. Этим людям нашли и предложили места в реабилитационных центрах для алкогольных и наркозависимых. Однако только двое воспользовались этим предложением.

В модульном городке в Броварах есть 352 места для проживания. Сейчас здесь проживает 115 человек, из них 27 – дети.

За последний месяц модульный городок пополнился 25 жителями.

Недавно был открыт третий модуль, заселенный почти наполовину.

"Некоторые люди сменили место жительства, устроились на работу и им от работы дали бесплатное жилье. Были люди пенсионного возраста, которые нуждались в специфическом уходе и их забрали к себе дети", – рассказала Бояр. В Броварах также есть случаи, когда переселенцы получили право на жительство в модульном городке, но медлят с заселением.

Напомним, в Киевской областной военной администрации предупредили, что в окрестностях Киева может быть громко. В Бориспольском районе пройдут плановые взрывные работы.

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