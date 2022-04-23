В Броварах будет приспущен Государственный флаг: что произошло

В Броварах будет приспущен Государственный флаг: что произошло

Причина – в погоде.

В Броварах будет приспущен Государственный флаг

Об этом сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко.

Глава города объяснил причину.

"В связи с сильными порывами ветра сегодня в Броварах будет приспущен Государственный флаг на мачте в парке "Победа". Как только погода улучшится и порывы ветра стихнут, флаг Украины снова взвьется над Броварами", — подчеркнул он.

Напомним, последняя неделя месяца, 25 апреля - 1 мая, в Украине будет теплой, но дождливой.

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