В Броварах будет приспущен Государственный флаг: что произошло

Причина – в погоде.
В Броварах будет приспущен Государственный флаг
Об этом сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко.
Глава города объяснил причину.
"В связи с сильными порывами ветра сегодня в Броварах будет приспущен Государственный флаг на мачте в парке "Победа". Как только погода улучшится и порывы ветра стихнут, флаг Украины снова взвьется над Броварами", — подчеркнул он.
Напомним, последняя неделя месяца, 25 апреля - 1 мая, в Украине будет теплой, но дождливой.
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