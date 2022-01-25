В Боярке под Киевом мужчина пытается доказать отцовство на мальчика, от которого отказалась мать

В Боярке под Киевом мужчина пытается доказать отцовство на мальчика, от которого отказалась мать

В настоящее время мальчик находится в боярском детском доме.

В Боярке в Киевской области женщина родила сына и отказалась от него. Вероятный отец ребенка, не записанный в свидетельстве, пытается забрать ребенка к себе.

Об этом говорится в сюжете "Вікна-Новини" на канале СТБ.

По словам Николая Лемехи, считающего себя отцом, он хочет забрать ребенка, однако законных оснований для этого нет. Мальчик находится в детдоме несколько недель.

“Однажды я его видел. Я его называю Лемеха Дмитрий Николаевич", – рассказывает Николай. Однако в детдоме мальчика назвали Андреем.

Принимавшая роды акушерка Наталья Серикова говорит, что ребенок родился полностью здоровым, однако мать не захотела забрать ребенка и отказалась от него.

“Ребенок очень хороший, красивенький, здоровый полностью мальчик. Мать говорила, что у нее нет возможности забрать ребенка”, – объяснила женщина.

После рождения акушерка позволила отцу взглянуть на мальчика и взять ДНК на экспертизу.

Анализ показал отцовство – 99,9%. Однако по закону эти результаты не дают основания, чтобы забрать ребенка, ведь тест сделан незаконно и без разрешения суда. Именно поэтому, по словам Николая, он подал заявление в суд и ему разрешили сделать тест ДНК.

Как сообщила адвокат по семейным делам Екатерина Власюк, суд продлится от трех до шести месяцев. Однако даже после установления отцовства социальные службы будут следить за судьбой ребенка.

"Не задача органа опеки решать, передавать ребенка отцу или нет. Они будут обязаны отдать мальчика. Однако они могут держать судьбу ребенка на контроле и следить за тем, как отец воспитывает мальчика”, – объяснила эксперт.

Пока Николай работает, чтобы обеспечить ребенку надлежащие условия для проживания. Тем не менее, больше всего мужчина боится, что может не успеть забрать ребенка и его усыновят раньше.

О матери мальчика известно немного: она не местная, ее старший сын проживает со своим отцом в Херсоне, средняя дочь — с ней, а младшего она оставила в роддоме.

Напомним, недавно в Киевский городской центр перинатальной и репродуктивной медицины в "окно жизни" положили младенца в грязных пеленках.

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