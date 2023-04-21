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В Боярке под Киевом маршрутка сбила женщину на переходе

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
238
Время на прочтение
1 мин
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В Боярке под Киевом маршрутка сбила женщину на переходе

В Боярке под Киевом маршрутка сбила женщину на переходе / Фото: Полиция Киевской области

Пострадавшую с переломами бедра и плеча медики госпитализировали в больницу.

В Боярке под Киевом водитель микроавтобуса наехал на женщину-пешехода.

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

По словам правоохранителей, 48-летний водитель общественного транспорта совершил наезд на женщину, которая двигалась по пешеходному переходу.

Пострадавшую с переломами бедра и плеча медики госпитализировали в больницу.

Полиция Киевщины в очередной раз призывает всех участников дорожного движения соблюдать ПДД.

Напомним, на подлете в Киев было обнаружено и сбито восемь иранских дронов-камикадзе.

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Дата публикации
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