В Боярке под Киевом маршрутка сбила женщину на переходе

Пострадавшую с переломами бедра и плеча медики госпитализировали в больницу.
В Боярке под Киевом водитель микроавтобуса наехал на женщину-пешехода.
Об этом сообщили в полиции Киевской области.
По словам правоохранителей, 48-летний водитель общественного транспорта совершил наезд на женщину, которая двигалась по пешеходному переходу.
Пострадавшую с переломами бедра и плеча медики госпитализировали в больницу.
Полиция Киевщины в очередной раз призывает всех участников дорожного движения соблюдать ПДД.
Напомним, на подлете в Киев было обнаружено и сбито восемь иранских дронов-камикадзе.