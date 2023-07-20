В боях за Украину погиб 21-летний воин из Ирпеня: что известно

Молодой военный Владислав Лихошва служил в 3-й отдельной штурмовой бригаде и погиб вблизи Бахмута.

На прошлой неделе, 15 июля, вблизи Бахмута на Донетчине погиб молодой военный из Ирпеня Владислав Лихошва. В марте этого года бойцу только исполнился 21 год.

Об этом сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин.

В относительно мирной жизни он занимался спортом и с детства играл за хоккейный клуб "Автомобилист". После окончания школы парень пошел служить в срочную службу, позже, после обострения войны, присоединился к рядам Вооруженных Сил Украины, где служил в 3-й отдельной штурмовой бригаде.

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"Больно писать, но опять в Ирпенскую общину пришло сообщение о гибели нашего земляка. Искренние соболезнования родным, близким и побратимам Героя!", — написал Маркушин.

Похоронят молодого воина в селе Михайловка-Рубежовка Киевской области. Там жил Владислав. О дате прощания обещают сообщить дополнительно.

Напомним, на 75 году жизни после продолжительной болезни умер украинский общественный деятель, диссидент и политический заключенный советских времен Василий Овсиенко.

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