В боях за Украину погиб 21-летний воин из Ирпеня: что известно

Молодой военный Владислав Лихошва служил в 3-й отдельной штурмовой бригаде и погиб вблизи Бахмута.
На прошлой неделе, 15 июля, вблизи Бахмута на Донетчине погиб молодой военный из Ирпеня Владислав Лихошва. В марте этого года бойцу только исполнился 21 год.
Об этом сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин.
В относительно мирной жизни он занимался спортом и с детства играл за хоккейный клуб "Автомобилист". После окончания школы парень пошел служить в срочную службу, позже, после обострения войны, присоединился к рядам Вооруженных Сил Украины, где служил в 3-й отдельной штурмовой бригаде.
"Больно писать, но опять в Ирпенскую общину пришло сообщение о гибели нашего земляка. Искренние соболезнования родным, близким и побратимам Героя!", — написал Маркушин.
Похоронят молодого воина в селе Михайловка-Рубежовка Киевской области. Там жил Владислав. О дате прощания обещают сообщить дополнительно.
Напомним, на 75 году жизни после продолжительной болезни умер украинский общественный деятель, диссидент и политический заключенный советских времен Василий Овсиенко.
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